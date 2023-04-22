ППО, артилерія та літаки: Єрмак обговорив з країнами ЄС розширення допомоги Україні [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії щодо форматів подальшої підтримки України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"За дорученням Президента Володимира Зеленського керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії. Сторони обговорили формати подальшої підтримки України", — йдеться у повідомленні.
Під час розмови Єрмак відзначив вагомий внесок країн північної Європи у прискорення перемоги України й наголосив на важливості подальшої координації для посилення політичної та практичної підтримки України в боротьбі з Росією.
Очільник Офісу президента також виклав українське бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі, розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена. На переконання Єрмака, на Вільнюському саміті НАТО має бути запропоновано чіткий алгоритм руху України до членства в Альянсі.
"Сподіваюся, що країни північної Європи підтримають надання гарантій безпеки Україні до того, як вона стане повноправним членом НАТО, і готові підписати відповідний документ", – наголосив Єрмак.
Він закликав учасників розмови поділитися думками щодо можливостей максимізації практичних результатів Вільнюського саміту НАТО та, зокрема, надання гарантій безпеки Україні до вступу в НАТО.
Керівник ОПУ також поінформував представників країн північної Європи про українську Формулу миру. Він зазначив, що Україна розраховує на готовність цих держав брати участь у її реалізації та заохочувати до приєднання якомога більше інших країн.
Андрій Єрмак укотре наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру, забезпечення участі в ньому на найвищому рівні та закликав розглянути пропозицію щодо можливості його проведення в одній зі Скандинавських країн.
Окремо співрозмовники зупинилися на питаннях розширення оборонної підтримки України, включно з протиповітряною обороною, далекобійною артилерією, бойовими літаками й боєприпасами.
Також керівник Офісу президента окремо подякував Фінляндії за рішення про надання Україні 15-го пакету оборонної допомоги обсягом 78 млн євро, який збільшив загальну вартість пакетів оборонної допомоги до 990 млн євро.
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