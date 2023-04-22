Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

21 квітня 2023 року президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР). Петро Котін підписав договір в Києві, а Кріс Сінгх - у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

Угода передбачає будівництво до 20-ти реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Про фінансову частину угоди не повідомляється.

SMR-160 - це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Американська компанія Holtec International, багаторічний партнер Енергоатома, виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке ввели в експлуатацію у квітні 2022 року.