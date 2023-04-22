Аби зберегти хоч якесь обличчя, роспропаганда почала розганяти ще один наратив, мовляв, параду не буде, бо техніки малувато.

Цього року без "побєдобєсія". У низці регіонів росії скасували акцію "Безсмертний полк". А також паради на 9 травня. Офіційно - "через високий рівень терористичної небезпеки". Але є і неофіційна інформація. Британська розвідка, приміром, повідомляє про страх росіян. І не перед терактами, а перед правдою.

У кремлі бояться, що хода з портретами загиблих у Другій світовій, змусить росіян згадати про втрати у російсько-українській війні. Адже в Україні росіяни щодня відправляють на смерть сотні своїх солдатів. Та що цей крок, як і відмова від парадів - означає для путіна? Євген Соломін розповість.

Просто нет пол улицы! Там метра по три бардюры валаются!

Цього разу бавовна прийшла в БНР, вона ж бєлгородська область країни терористів.

За офіційною версією, по росіянах влупили їхні ж військово-космічні сили. Відзначився СУ-34. Не втримав ракети. І цей інцидент у кремлі назвали позаштатним сходженням боєприпаса.

І він у російський Бєлгород приходить з настирливою постійністю. Практично з перших місяців війни в Україні. Але "хлопки" на землі традиційно в інтерпретації кремля не мають жодного стосунку до ЗСУ. Ані в БНР, ані в Брянській, Воронезькій чи Курській народних республіках.

Про причини рашисти говорять обережно. Або взагалі не говорять. Просто курять казна-де і казна-хто, або ж із вогнем на власних складах впоратися не можуть. Як от у Дзержинську, Омську чи тому ж Бєлгороді. Куди за такого ігнорування правил безпеки проводити паради! А раптом лихо всеросійського масштабу!

Сакральний парад у сакральну дату - 9 травня - рашисти скасували. Поки що в прикордонних з Україною областях. Методички на цей випадок роздані й зачитуються пропагандистами в ефірах. І тут уже ні про які позаштатні сходження і мови нема. Винний у всьому луганчанин, на думку фейкотерористів, Олексій Данілов - він же секретар РНБО України та галичанин Олексій Рєзніков - наш міністр оборони. Схід і Захід України об'єдналися проти кремля.

Данилов намекнул, что Украина готова атаковать москву с помощью тисяч ударних беспилотников. Эти дрони он назвал именем Матиаса Руста, который сел на Красной площади пролетев ниже радаров советской ПВО. А галицкий нацист - он же министр оборони Алексей Резник обещает наступ ЗСУ до конца весни.

Аби зберегти хоч якесь обличчя, роспропаганда почала розганяти ще один наратив, мовляв, параду не буде, бо техніки малувато. Та може річ в іншому? кремль боїться.

Дмитро Снєгірьов, військовий експерт:

Саме спроможність ЗСУ нанести превентивні удари і є пересторогою для рф щодо скасування парадів Перемоги. Варто говорити, що подібне рішення - це плювок особисто в обличчя путіна.

9 травня - сакральна дата для путіна. "Побєдобєсіє", "дєдивоєвалі", "можемповторить" - стовпи пропаганди «руського міра». А мілітаристське брязкання зброєю на параді, то його апофеоз, стверджує історик з Луганська Антон Бадер.

Антон Бадер, професор Луганського національного університету ім. Т. Шевченка:

У путінській авторитарній державі - це експлуатувалося і продовжує експлуатуватися для своїх громадян, що росія - велика держава, що вона перемогла у Другій світовій війні. І це оправдовує наявність великих військових структур. І дуже довго експлуатувався цей образ, сформований ще в 70-х рр. минулого століття.

Історик з Ужгорода Володимир Міщанин підтримує колегу зі сходу. Каже, окупанти намагаються лише себе виставити нащадками перемоги над нацизмом. Привласнення 9 травня тривало роками.

Володимир Міщанин, доктор історичних наук, доцент Ужгородського національного університету:

Власне приватизація робиться тільки з однією метою, щоб відвернути погляди місцевого населення від тих соціально-економічних проблем і показати велич тієї росії. Тобто переформатувати погляд: ми великі, нас бояться, ми переможці й можемо повторити.

Проте повторити - уже ніяк. І навіть "Безсмертний полк", з яким роками носилися росіянами, знайшов упокоєння. Режим у кремлі скасував іще одну свою пропагандистську забавку. Ходи не буде. Тепер фото померлих відомих і невідомих учасників війни не будуть носити на палицях під переможні співи. Хіба возитимуть на лобовому склі авто, на одязі чи викладуть у соцмережах. Причина скасування і тут - бавовна.

Бункерний максимум, закрити ППО парад у Москві. І то не факт. Мережа вже відреагувала мемами, бо ж святкування 9 травня на Червоній площі може виглядати й так.