У Європарламенті вважають, що ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю [ Редагувати ]
Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, Європейський союз має стати на бік демократії та ввести санкції проти Пекіна.
Про це повідомляє глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер, якого приводить Der Spiegel.
"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", - йдеться у повідомленні.
Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні.
"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", - додав Вебер.
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