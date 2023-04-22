Резніков провів переговори з міністром оборони Британії [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з британським колегою Беном Воллесом. Про це він повідомив у Twitter.
Під час зустрічі вони обговорили подальше посилення можливостей української армії, включаючи навчання наших військовослужбовців.
Однією з тем переговорів було посилення повноважень ЗСУ.
Завжди приємно бачити свого колегу та великого друга України Бена Уоллеса на зустрічі Рамштайн. Ми обговорили подальше посилення можливостей української армії, зокрема навчання наших військовослужбовців.
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