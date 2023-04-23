Як жителям сіл отримати рецепт на ліки: інструкція [ Редагувати ]
Багато людей зіткнулись з тим, що не знають, як отримати рецепт на ліки у сільській місцевості. У Міністерстві охорони здоровʼя розповіли, як це зробити.
Очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні.
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