Президент Володимир Зеленський закликає мешканців тилових областей шанувати працю військових і допомагати їм.

"Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. І завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо", - наголосив Зеленський.

Зеленський подякував 80-тій бригаді ДШВ "за зразкове знищення ворога під Бахмутом".

Він також подякував 35-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-тій окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ", десантникам "Сімдесятдевʼятки", 54-тій окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи.