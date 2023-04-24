"Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України" - Буданов [ Редагувати ]
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що початок вирішальної битви між Україною та росією є таємницею. Але, за його словами, ми до цього наближаємося.
На питання, чи сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують переглянути попередні оцінки щодо вирішальної битви він відповів: "Абсолютно не змушують".
Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють.
Він акцентував, що початок цієї битви є таємницею, але "всі розуміють, що ми до цього наближаємось".
Щодо обсягів та темпів постачання - звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо.
На його думку, достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції.
На яких напрямках, що саме і як - від цього я утримаюсь, вибачте.
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