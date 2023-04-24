Іноземні інвестори залишаються прагматичними і приймають рішення про фінансові вкладення, ґрунтуючись не лише на економічній доцільності. Вони, як і раніше, звертають увагу на наявність (або відсутність) у держави верховенства права, можливостей захистити свої активи та отримати прибуток. Про це пише Lenta.UA.

Якщо цих передумов немає, зацікавленість інвесторів буде мінімальною. В умовах війни неоднозначні рішення лише ускладнюють ситуацію.

А таких рішень чимало. З останнього, значний резонанс викликав арешт корпоративних прав найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії в Україні.

Так, 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права УНБ, а пізніше їх було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За інформацією Forbes Ukraine, корпоративні права "Укрнафтобуріння" визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у справі Сахалінського родовища.

"Однак із самого рішення суду важко зрозуміти, які саме претензії у правоохоронців до "Укрнафтобуріння", - заявив аналітик Expro Михайло Свищо.

Ефективність Нацагентства в управлінні активами вже неодноразово викликала питання. Декілька великих підприємств, переданих АРМА після конфіскації у власників, досі не отримали нового менеджменту та очікують проведення конкурсу. За підрахунками Forbes Ukraine, зі 141 конкурсу АРМА успішно завершила лише 21.

Тепер в управління АРМА перейшов ще один цінний актив - сучасне прибуткове нафтогазовидобувне підприємство. Про що йде мова? Дивно, але про компанію, яка сьогодні забезпечує чималу частку приватного видобутку газу в Україні на шляху до тієї самої, такої бажаної, енергонезалежності і є одним з найбільших платників податків у країні.

Як зазначають на сайті компанії, за 2010-2022 роки видобуток газу на Сахалінському родовищі склав понад 6 млрд куб. м.

Завдяки широкомасштабній програмі розробки, реалізованій керівництвом УНБ, у родовище інвестовано понад 6 млрд грн, пробурено близько 20 нових свердловин, здійснено понад 50 ремонтів свердловин, сплачено до бюджету близько 24 млрд грн податків та зборів.

І чомусь ніхто не згадує про те, в якому стані Сахалінське родовище перейшло в управління УНБ - родовище з "гарною" назвою, але старим низькодебетним фондом свердловин і зношеним застарілим обладнанням.

І про те, скільки ризиків, ресурсів та багаторічної роботи стояло за виведенням цієї машини на сьогоднішній рівень - за розвідкою та розробкою родовища, бурінням, створенням складної виробничої бази.

Сьогодні це ефективний ліквідний бізнес, який приносить чималу копійку до державної скарбниці і має понад 160 млн куб. м. газу в підземному сховищі та близько 1,2 млрд гривень на рахунках, які, як заявляє компанія, будуть направлені до бюджету та на фінансування капітальних проєктів.

Бізнес із налагодженими процесами, вивченим геологічним потенціалом, пробуреними свердловинами, модернізованим обладнанням та стабільним видобутком. Цікаво, якими були б результати державного управління, і хто б пожинав плоди?

І не дивно, що актив у його нинішньому стані викликає такий бурхливий інтерес, і знайшлися ті, хто у 2023 році раптом вирішили поставити під сумнів події 20-річної давності.

Яким буде остаточне рішення щодо подальшого управління активами УНБ - поки не зрозуміло. Станом на 19 квітня 2023 року, в управлінні компанією нічого не змінилося, зазначають в УНБ.

Але й корпоративні права все ще перебувають під арештом, який УНБ вважає неправомірним та безпідставним. На рішення суду вже подано апеляційну скаргу. А за економічними та політичними рішеннями України спостерігає вся Європа.