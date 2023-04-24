Китайським та бразильським чиновникам слід відвідати Київ перед тим, як пропонувати мирні ініціативи щодо завершення війни росії проти України.

Про це повідомляє голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Нещодавно прозвучали пропозиції щодо миру від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль треба говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії власними очима та очима тих, кого бомбили", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що про ситуацію, що склалася в Україні, треба говорити дуже чітко: є агресор, який порушив статут ООН і вторгся на територію іншої країни, і є жертва цієї агресії.

"Ми не можемо прийняти підхід, коли до агресора та жертви ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами… Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А доти ми продовжимо підтримувати Україну в її обороні", - додав урядовець.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не відвідували Україну.