В Україні фіксуються нові підстави для позбавлення батьківських прав. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Загалом на минулий рік середня кількість дітей, яка вилучається не сильно змінилась. Це приблизно 8-9 тисяч дітей в рік. Напевно, причини того є те, що багато дітей разом з родинами виїхали закордон, відповідно виявлення якихось складних життєвих обставин для них здійснюється вже закордоном і ми супроводжуємо цей процес. Щодо нових підстав, коли ми дітей визнаємо такими, що позбавленні батьківського піклування, то це випадки, коли батьки на окупованій території, а дитину вдалось вивезти на підконтрольну, коли батьки у полоні, коли позбавленні свободи через російську агресію або зниклі безвісти. Таких випадків нових у нас майже 500", - зазначила вона.

Жолнович додала: "Ми ще тільки починаємо реформу. Наше основне завдання - зробити таким чином, щоб дитина, яка залишається без батьків, або батьки якої померли або їх позбавили батьківських прав, щоб вона могла якомога швидше потрапити в іншу сім'ю. Тому що саме сімейне виховання для дитини є найкращим. Для того, щоб збільшити кількість кандидатів, які хочуть бути усиновлювачами, опікуванами чи прийомними батьками, ми започаткували можливість опрацювання документів через портал "Дія".

Також Жолнович розповіла про різницю між видами піклування над дитиною.

"Є два варіанти перебування дитини в родині: довгострокове і короткотермінове. Якщо ми говоримо про довгострокове, то найкраще - це усиновлення. Там прирівнюється статус до рідних батьків. Є також опіка чи піклування, таким форматом можуть скористатись родичі дитини. Є ще й третій формат - це прийомна родина. Це навчені сім'ї, вихователі, які проходять спеціальну підготовку для того, щоб брати на виховання дітей-сиріт або тих, хто позбавлений піклування. Їм надається допомога на отримання кожної дитини та по суті зарплата за те, що вони здійснюють опіку над такими дітьми", - зауважила вона.