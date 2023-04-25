Оформлювати заявки на отримання державних грантів аграрії можуть до кінця року.

Гранти від держави на майже півмільярда гривень отримали перші 100 аграріїв. Одне з таких підприємств із представниками Мінагрополітики проінспектував Роман Барашев.

Тож, як фермери розпорядилися коштами? І що в першу чергу потрібно зробити, щоб отримати грант? Дивіться далі.

Ця рослина - родом із Північної Америки. Ще сто років тому в Європі її не вирощували. А тепер - лише на цьому полі на Київщині - 70 тисяч кущів лохини високорослої.

Олександр Євпак, голова аграрного господарства:

Це уже 4-річний саджанець. Саджанці ми купуємо українського виробництва на Житомирщині.

До найбагатшого врожаю ягід іще треба почекати років 5 - каже господар. Тоді лохина стане справді високорослою. Але перший врожай тут зібрали вже минулого року.

Олександр Євпак, голова аграрного господарства:

Понад 20 тонн ми зібрали.

Успіх мотивував фермера збільшити площі вирощування. Тим більше, що держава запропонувала фермерам фінансову підтримку.

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Це грант на сад, коли аграрій, що займається садівництвом отримує допомогу від держави, другий грант - це грант на теплицю, є ще третій грант - грант на переробку, якщо аграрій хоче робити переробку, борошно, сир, м'ясну продукцію - також може отримати грант від держави.

За 9 місяців існування програми державні гранти отримали більш як 100 господарств. Розмір виплат коливається від 7-ми до 10-ти мільйонів гривень, залежно від типу культур та розміру площ насадження. Оформити заявку можна на порталі "Дія". Але є певні умови. Наприклад, новий сад під ключ фермер має висадити за півтора року.

Наш герой отримав 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ми разом розраховуємо, скільки загалом потрібно грошей, аби заложити гектар саду лохини.

Олександр Євпак, голова аграрного господарства:

Орієнтовно? 1 гектар - це 30 тисяч доларів. З поливом, посівним матеріалом, все це зробити. Плюс людський ресурс, паливно-мастильні матеріали, техніка.

Для отримання гранту господар також має працевлаштувати нових співробітників. Це стратегічна мета державної програми.

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України:

Площа нових садів буде становити понад 1200 гектарів і більше 20 гектарів теплиць плівкових буде побудовано. На цих всіх площах при повному запуску буде працювати більше 10 тисяч сезонних працівників.

Ще одна умова - у претендента на грант повинні бути обладнані водозабір та система зрошення.

Олександр Євпак, голова аграрного господарства:

Забезпечується дана водойма двома скважинами… Тут навіть риба плаває. Самі запустили. - Рибачите? - Ні, не рибачимо, для уникнення цвітіння водойми влітку.

Ця система зрошування використовується також для внесення добрив на поля. Керувати нею можна навіть дистанційно.

Ємності для добрив, це автоматичні фільтри і насосне обладнання, яке забезпечує роботу всієї системи.

Посадовці Мінагрополітики регулярно перевіряють, чи доброчесно фермери використовують отримані гроші.

- На дану площу вже повністю заведений полив, встановлена автоматика... Зараз ми проводимо внесення щепи в попередньо підготовлені гряди, надалі буде вноситись кислий торф. - Де будуть ринки реалізації продукції? - На даний момент реалізуємо ягоду на внутрішньому ринку, в перспективі, звичайно, маємо намір виходити на міжнародні ринки. Цього року спробуємо з наших вже існуючих полів відправити першу партію.

Оформлювати заявки на отримання державних грантів аграрії можуть до кінця року.