Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф вперше став батьком (фото) [ Редагувати ]
Британський актор Деніел Редкліфф, який прославився роллю юного чарівника у кіносазі "Гаррі Поттер", вперше став батьком.
Про це повідомляє таблоїд The Daily Mail, репортери якого заскочили артиста та його кохану, 38-річну акторку Ерін Дарк, на прогулянці з коляскою в Нью-Йорку.
Новоспечені батьки жодним чином не повідомляли про появу первістка, її стать тримають у секреті.
Деніел Редкліфф і Ерін Дарк познайомилася під час спільної роботи над фільмом "Убий своїх коханих" у 2012 році та разом уже понад десять років.
У квітні 2022 року 33-річний Деніел заявив, що до 2024 року припиняє акторську кар'єру. Мабуть, щоб присвятити себе батьківству.
Нагадаємо, стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перший тизер серіалу про Гаррі Поттера.
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