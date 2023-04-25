Британський актор Деніел Редкліфф, який прославився роллю юного чарівника у кіносазі "Гаррі Поттер", вперше став батьком.

Про це повідомляє таблоїд The Daily Mail, репортери якого заскочили артиста та його кохану, 38-річну акторку Ерін Дарк, на прогулянці з коляскою в Нью-Йорку.

Новоспечені батьки жодним чином не повідомляли про появу первістка, її стать тримають у секреті.

Деніел Редкліфф і Ерін Дарк познайомилася під час спільної роботи над фільмом "Убий своїх коханих" у 2012 році та разом уже понад десять років.

У квітні 2022 року 33-річний Деніел заявив, що до 2024 року припиняє акторську кар'єру. Мабуть, щоб присвятити себе батьківству.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перший тизер серіалу про Гаррі Поттера.