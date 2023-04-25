Сербія погрожує переглянути ставлення до України через позицію щодо Косова [ Редагувати ]
Україна "неприємно здивувала" Сербію своєю позицією на голосуванні щодо вступу невизнаного Косова до Ради Європи. Це може вплинути на ставлення Сербії до питань територіальної цілісності України. Про це заявив перший віцепрем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.
Україна нас неприємно здивувала, тому що вся ця історія [російського вторгнення] грунтується на питанні територіальної цілісності України. Знаєте, з якими зусиллями ми голосуємо, насамперед через ці наші проблеми з нашою територіальною цілісністю, на засудження порушення територіальної цілісності України у всіх резолюціях?
А вони, коли йдеться про нашу територіальну цілісність, утрималися. Я мушу сказати, що зовнішня політика базується на взаємності, це, звичайно, впливатиме на нашу позицію щодо територіальної цілісності тих країн, які голосують проти нашої територіальної цілісності.
Ми повинні захищати територіальну цілісність України чи Боснії та Герцеговини, руйнувати наші національні інтереси, тому що [в такий спосіб] руйнуємо відносини з Росією, а вони утримуються? Я цього, правда, не розумію.
Голосування щодо Косова відбулося 24 квітня на позачерговому засіданні комітету міністрів. Заявку Косова за підсумком голосування було прийнято. З країн Євросоюзу проти проголосували Іспанія, Кіпр і Румунія. "За" проголосували Греція та Словаччина - обидві країни не визнають незалежності Косова.
Косово надіслало запит про членство до Ради Європи у травні 2022 року. Рішення ухвалюється на рівні комітету міністрів Ради Європи, а потім Парламентської асамблеї. Для вступу необхідне схвалення щонайменше двох третин членів Ради Європи.
Нагадаємо, Сербія не визнає результати "референдумів" на окупованих територіях України.
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