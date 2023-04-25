Україна "неприємно здивувала" Сербію своєю позицією на голосуванні щодо вступу невизнаного Косова до Ради Європи. Це може вплинути на ставлення Сербії до питань територіальної цілісності України. Про це заявив перший віцепрем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Україна нас неприємно здивувала, тому що вся ця історія [російського вторгнення] грунтується на питанні територіальної цілісності України. Знаєте, з якими зусиллями ми голосуємо, насамперед через ці наші проблеми з нашою територіальною цілісністю, на засудження порушення територіальної цілісності України у всіх резолюціях?

А вони, коли йдеться про нашу територіальну цілісність, утрималися. Я мушу сказати, що зовнішня політика базується на взаємності, це, звичайно, впливатиме на нашу позицію щодо територіальної цілісності тих країн, які голосують проти нашої територіальної цілісності.

Ми повинні захищати територіальну цілісність України чи Боснії та Герцеговини, руйнувати наші національні інтереси, тому що [в такий спосіб] руйнуємо відносини з Росією, а вони утримуються? Я цього, правда, не розумію.