Netflix випустив тизер третього сезону "Відьмака" (Witcher) - серіалу, знятого за книгами Анджея Сапковського.

Геральта з Рівії знову зіграє Генрі Кавілл, також до своїх ролей повернуться Аня Чалотра (кохана Геральта чарівниця Єнніфер) та Фрейя Аллан (спадкоємиця королівства Цинтра на ім'я Цирі).

Сезон поділять на дві частини: перші п'ять епізодів вийдуть на Netflix 29 червня, фінальні три - 27 липня.

У ролику, який триває менше хвилини, є лише стисле уявлення про персонажів і сюжет. Але показали добре відоме фанатам всесвіту "Відьмака" Дике Полювання - орду привидів, які віщують лихо.

Однією з ключових подій третього сезону, ймовірно, стане кривавий Танеддський бунт: епічна подія з саги Сапковського, коли чарівники на боці північних правителів протистоятимуть Нільфгаардській імперії та тим, хто до неї приєднається.

Нагадаємо, третій сезон "Відьмака" стане останнім для Генрі Кавілла. Далі Геральта гратиме Ліам Хемсворт.