Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала "Ведьмак". Он появится на сервисе Netflix 17 декабря, сообщает The Verge.

Сезон будет состоять из восьми серий, создатели сериала уже представили названия и логотипы семи из них, кроме последнего.

Авторы "Ведьмака" представили новый тизер второго сезона. В нем будет рассказываться о взаимоотношениях Геральта и Цири после их первой встречи друг с другом.

Главных героев в предыдущем сериале "Ведьмак" сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Аня Чалотра (возлюбленная Геральта чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (наследница королевства Цинтра по имени Цири).

Кавилл известен исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (Man of Steel, 2013), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016) и "Лига справедливости" (Justice League, 2017).

Чалотра знакома по сериалам "Убийства по алфавиту" (The ABC Murders, 2018) и "Страсть к приключениям" (Wanderlust, 2018). Аллан снималась в сериалах "Война миров" (The War of the Worlds, 2019) и "В пустыне смерти" (Into the Badlands, 2015-2019).

Также стало известно, что на Netflix выйдет еще один проект по мотивам романов Анджея Сапковского - анимационная лента "Ведьмак: Кошмар волка". Посмотреть ее можно будет уже 23 августа. Мультфильм станет "связующим звеном" между первым и вторым сезонами сериала.

Напомним, что ранее Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала "Бумажный дом".