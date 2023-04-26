Україна запросила екстрадицію колишнього депутата Одеської міськради, підозрюваного у розкраданні коштів на проекті "Глибоководний випуск" Руслана Тарпана. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Повідомляємо, що Офісом Генерального прокурора у кримінальному провадженні від 16.10.2019 до Міністерства юстиції Об’єднаних Арабських Еміратів 07.06.2022 направлено запит про видачу (екстрадицію) запитуваної Вами особи (Руслана Тарпана, - ред). для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в Офісі генпрокурора уточнили, що розшукують Тарпана через Інтерпол і вже звернулися до організації із запитом присвоїти його розшуковому обліку червоне сповіщення.

За інформацією Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України стосовно згаданої особи 02.02.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення.

Як відомо, з 2017 року Тарпан перебуває у розшуку МВС, а тому переховується за кордоном.

Він також був оголошений НАБУ в міжнародний розшук у 2020 році каналами Інтерпол із "синім сповіщенням".

За даними слідства, компанії підозрюваного Тарпана через схеми завищення вартості робіт розікрали майже 300 млн грн держкоштів під час будівництва "Глибоководного випуску" в Одесі. Далі їм вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету через іноземні банківські рахунки, зокрема, і ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської.

Додамо, що прокуратура в рамках кримінального переслідування Тарпана вживає заходів із розшуку його активів, зокрема, залучила до цього Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).