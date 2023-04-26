37-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що 37-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС – найстрашнішої атомної катастрофи в історії людства.
Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся з наслідками аварії, усіх, чиє життя забрав Чорнобиль. І нікому не дозволимо знехтувати пам’яттю про цю катастрофу, про її жертв, про героїв, які віддали життя в боротьбі з нею.
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