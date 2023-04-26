Війна в Україні: коли голови Генштабів країн НАТО обговорять ситуацію [ Редагувати ]
Вже 10 травня найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет готується зібратись на особисте засідання в Брюсселі. Планують обговорити війну на території України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:
- Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі;
- Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавінь.
Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу.
Які питання обговорять під час засідання:
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету під час першого засідання для обговорень ключових пріоритетів і викликів Альянсу.
- під час другого засідання голови Генштабів порушать питання війни на території України, ситуацію на місцях і подальшу підтримку України з боку НАТО і членів Альянсу.
- третє засідання буде присвячене посиленню сил і засобів стримування і оборони Альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту і після нього.
- під час четвертого й п'ятого засідання Військовий комітет надасть додаткові вказівки й рекомендації щодо перебудови оборонних сил і засобів НАТО.
по темі
У четвер, 20 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва
У середу, 26 квітня, голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна зробить все можливе для припинення вогню
У вівторок, 25 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів цілі робочого візиту до Чехії
Допомога Україні співпадає з інтересами національної безпеки США, тому адміністрація президента продовжить приділяти їй увагу
В Бахмуті вдалось ворогу просунутись на півночі та в бік центру