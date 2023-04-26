Вже 10 травня найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет готується зібратись на особисте засідання в Брюсселі. Планують обговорити війну на території України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі;

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавінь.

Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу.

Які питання обговорять під час засідання: