Розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна: зʼявились перші деталі [ Редагувати ]
Речник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявив, що після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським Китай направить спецпредставника до України для врегулювання "кризи". Про це повідомляє The Guardian.
Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні.
Вона наголосила, що Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство. Речниця повторила слова Сі Цзіньпіна про те, що "в українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".
Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди.
В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами речниці, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".
по темі
У середу, 26 квітня, голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна зробить все можливе для припинення вогню
У суботу, 22березня, під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що введення жорсткіших санкцій проти росії може вплинути на швидкість завершення війни в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який передбачає заборону надання географічним об'єктам назв, пов'язаних з росією
У п'ятницю, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь