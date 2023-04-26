Сі Цзіньпін заявив, що Китай зробить все можливе для припинення вогню в Україні [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна зробить все можливе для припинення вогню. Про це повідомляє китайське держтелебачення.
За його словами, "Пекін готовий співпрацювати з Києвом" незалежно від міжнародної ситуації. Він також зауважив, що у війні росії та України Китай перебуває "на стороні миру".
Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню.
При цьому він закликав Зеленського сприяти мирним переговорам з росією.
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