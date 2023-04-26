Після розмови президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем, президент заявив що Україна не погодиться на жоден мир, задля якого потрібно буде піти на територіальні компроміси.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону", - сказав президент.

За його словами, мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.

"Не може бути жодного миру коштом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив він.