Зеленський зробив заяву після розмови з Сі Цзіньпінем [ Редагувати ]
Після розмови президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпінем, президент заявив що Україна не погодиться на жоден мир, задля якого потрібно буде піти на територіальні компроміси.
"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону", - сказав президент.
За його словами, мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.
"Не може бути жодного миру коштом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив він.
по темі
Білий дім вітає переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Китаї
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю
У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими