Глава Європарламенту Роберта Метсола підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Але для цього потрібно виконати рекомендації.

Про це повідомляє чиновниця в ефірі телемарафону.

"Якщо рекомендації будуть виконані, чому їх (переговори щодо членства України в ЄС - ред.) не розпочати цього року? Для мене це не питання. Питання про те, що кожна країна має пройти свій шлях. Коли країна виконує свої зобов'язання, законодавчо, політично, економічно, розуміючи поточні труднощі та геополітичний контекст, чому ні?", - заявила Метсола.