Глава Європарламенту підтримала початок переговорів щодо членства України в ЄС цього року [ Редагувати ]
Глава Європарламенту Роберта Метсола підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Але для цього потрібно виконати рекомендації.
Про це повідомляє чиновниця в ефірі телемарафону.
"Якщо рекомендації будуть виконані, чому їх (переговори щодо членства України в ЄС - ред.) не розпочати цього року? Для мене це не питання. Питання про те, що кожна країна має пройти свій шлях. Коли країна виконує свої зобов'язання, законодавчо, політично, економічно, розуміючи поточні труднощі та геополітичний контекст, чому ні?", - заявила Метсола.
по темі
Допомога Україні співпадає з інтересами національної безпеки США, тому адміністрація президента продовжить приділяти їй увагу
Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, Європейський союз має стати на бік демократії та ввести санкції проти Пекіна
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відповів на пропозицію відвідати Україну. Сам він не приїде до Києва, але відправить свого спецпомічника
Ворог далі продовжує штурмувати Донеччину, наносити удари керованими авіабомбами
Сьогодні, 21 квітня, український президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для чиновників, що вдались до корупції під час війни