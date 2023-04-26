Глава МЗС назвав два головні принципи для посередництва між Україною та рф [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було багато спроб посередництва між країнами. Однак лише деякі увінчалися успіхом.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє TG24.
"Ми вважаємо, що наймудріша стратегія полягає в тому, щоб зосередитися на кількох моментах. Росія не хоче миру, вона хоче війни: важливо, щоб будь-які посередницькі зусилля ґрунтувалися на ідеї, що Україна поверне свої території.Другий принцип - не заморожувати конфлікт. Якщо цих двох принципів дотримуватимуться, ми будемо раді будь-якій мирній ініціативі", - заявив міністр.
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