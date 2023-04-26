Зеленський назвав категорії полонених, яких особливо важко визволяти [ Редагувати ]
Існують категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Передусім я хочу сьогодні подякувати всій нашій команді, яка займається обмінами. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість - це військові. З різних напрямків", - сказав президент.
Він повідомив, що серед звільнених були захисники "Азовсталі" та Маріуполя, а також захисники Донецької, Херсонської та Харківської областей.
"Більшість - рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє - цивільні", - зауважив Зеленський.
Глава держави наголосив, що важливою є робота команди, яка працює щодо всіх, хто в полоні.
"Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, щодо деяких категорій полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, а й, приміром, цивільні полонені - одна із тих категорій, щодо якої складно", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що команда пам'ятає про всіх українців, що наразі вважаються зниклими. За його словами, навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо.
"Україна має повернути всіх своїх... Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок", - повідомив президент.
Крім того, Зеленський подякував всім українським воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду.
"Кожен російський полонений - це можливість обміну нашої людини", - сказав президент.
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