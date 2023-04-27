В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot [ Редагувати ]
В Україні розпочав роботу другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.
"Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже у роботі! Підсилюємо ППО! Наближаємо перемогу!", - зазначив Олещук.
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