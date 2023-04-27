Цьогоріч національний мультипредметний тест буде спрощеним. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила співзасновниця ГО "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

"Тут (в мультипредметному тесті - ред.) об'єднані 3 предмети і все тестування проходить в один день. По-друге, цей екзамен проводиться у електронному вигляді, біля комп'ютерів. Не буде паперових тестів. Треба прийти тільки в центр, щоб здати його. Як тільки ти його здаєш, ти можеш отримати результат. По-третє, цей тест трохи простіше, аніж ЗНО. Тут немає наприклад таких завдань, де ти можеш написати свою думку, на іноземній мові не буде аудіювання. Ти можеш сам регулювати кількість часу, який ти відводиш на той чи інший предмет", - зазначила Макаренко.

Вона додала: "Це більш безпечний спосіб провести тестування. У разі тривоги комп'ютери блокуються і всі проходять в укриття. Після того, як тривога пройшла - повертаються на робочі місця. Буде також спрощена процедура подання документів".

Також Макаренко розповіла, як впливає війна на рівень знань школярів.

"Ми не можемо сказати, наскільки ми реально втратили знання, тому що декілька років поспіль не проводилась ДПА, яка є хоч якимось показником знань. Очевидно, що діти критично втрачають якість знань, але вони її втрачають нерівномірно. У нас дуже непроста ситуація. Діти, які знаходяться у більш-менш безпечних регіонах, нормально навчаються. Діти, які знаходяться на прифронтових територіях можуть не мати інтернету, були часто відключення електроенергії. Діти, що навчаються закордоном - у них інша ситуація", - резюмувала вона.