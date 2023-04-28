У мережі з'явилось відео перших хвилин після удару росіян по Умані [ Редагувати ]
Станом на 12:00 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані тіло ще одного загиблого, таким чином кількість жертв ракетної атаки рашистів зросла до 11. Про це повідомило МВС України станом на 12:00.
Загинуло 11 наших громадян, 9 осіб госпіталізовано.
У ДСНС повідомили. що станом на 11:50 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло ще однієї загиблої людини.
Всього загинуло 11 осіб (з них 2 дитини), постраждало 18 людей (з них 12 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них 3 дитини).
В Умані розгорнуто 2 пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам залучено 3 психолога ДСНС. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. До робіт від ДСНС залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, зокрема 2 кінологічних розрахунки.
Тим часом у соцмережах з’явилося відео перших хвилин після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані.
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