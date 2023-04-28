28 квітня України отримала від Сполучених Штатів 1,25 млрд доларів грантових коштів, тобто безповоротної фінансової допомоги.

Про це повідомив пресцентр Міністерства фінансів.

У відомстві розповіли, що фінансування відбулося через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

У Мінфіні нагадали, що від початку повномасштабної війни США передали Україні близько 16,7 млрд доларів грантових коштів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи", - прокоментував надходження коштів український міністр фінансів Сергій Марченко.

Очікується, що гроші спрямують на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм соціальної допомоги, зокрема, на виплати внутрішнім переселенцям, а також на зарплати працівникам охорони здоров’я та співробітникам ДСНС.