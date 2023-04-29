Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: оновлена інформація про трагедію [ Редагувати ]
Станом на сьогодні, на 06:00, в Умані внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них 4 дитини.
Про це повідомляє ДСНС.
Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано. Психологи надали допомогу 115 громадянам.
Вивезено 247 куб.м. будівельних залишків. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих.
На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 рятувальників.
Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу загинули 23 особи, серед них четверо дітей.
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