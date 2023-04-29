У Севастополі потужно палає нафтобаза (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 29 квітня в окупованому Севастополі спалахнула нафтобаза. Так званий "губернатор" анексованого росією міста Михайло Развожаєв заявив, що пожежа сталася через атаку українських безпілотників.
Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. На месте работают все необходимые спецслужбы.
Він також додав, що площа займання склала майже 1000 квадратних метрів, пожежі було надано четвертий ранг складності. За даними Развожаєва, постраждалих немає.
Пожежа охопила чотири цистерни, пожежники зможуть загасити полум'я не раніше 18:00.
Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания.
На місці події працюють 18 пожежних розрахунків, задіяний задіяли пожежний потяг.
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