У окупованому Севастополі, де на днях пролунали вибухи, знову неспокійно - у ніч на суботу, 29 квітня, у Козачій бухті загорівся резервуар з паливом. Як повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв, причиною пожежі є влучання безпілотника.

Про це Развожаєв написав у Telegram.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас", - йдеться в його повідомленні.

За його даними, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Окупаційний "глава" міста додав, що через те, що обсяг палива великий, локалізація займання займе довший час.

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця інциденту. У небо піднімається потужний вогонь та величезний стовп диму.