В Севастополі потужна "бавовна" на нафтобазі (фото, відео) [ Редагувати ]
У окупованому Севастополі, де на днях пролунали вибухи, знову неспокійно - у ніч на суботу, 29 квітня, у Козачій бухті загорівся резервуар з паливом. Як повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв, причиною пожежі є влучання безпілотника.
Про це Развожаєв написав у Telegram.
"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас", - йдеться в його повідомленні.
За його даними, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Окупаційний "глава" міста додав, що через те, що обсяг палива великий, локалізація займання займе довший час.
Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця інциденту. У небо піднімається потужний вогонь та величезний стовп диму.
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Неспокійно і в, так би мовити, тилових районах росії та на тимчасово окупованих територіях. Вибухи, атаки морськими і повітряними безпілотниками - там відбуваються постійно. І так, що навіть володимир путін, який явно боїться за своє життя, постійно змінює плани та маршрути.