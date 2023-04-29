Виставку картин із тюльпанів на Співочому полі у Києві проводять уже багато років поспіль.

Радіємо весні - не боїмося ворога! У Києві на Співочому полі розквітли понад півмільйона тюльпанів! Різноколірним квітковим алеям не завадили ані дощі, ані холодна весна, ані російські обстріли. Красою, яка надихає і загоює душевні рани, милувалася моя колега Ніна Коломієць.

Різнобарвні пелюстки - немов купаються у променях сонця. Весняні квіти на клумбах утворюють чарівні композиції.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Буйство кольорів і ароматів! Печерські пагорби у Києві залили жовто-червоні квіткові хвилі. Кожен тюльпан наче штрих величезної абстрактної картини, яка милує око, надихає... Просто ідеальне місце для весняної фотосесії.

Ірина та Сергій подовгу затримуються біля кожної квіткової картини. Подружжя родом із Запорізької області розповідає: краса природи допомагає відволіктися від переживань за рідне місто, яке зараз окуповане.

Ірина Глинянська, відвідувачка виставки:

Дуже люблю фотографувати - насолоджуюсь цим. Завжди є місце прекрасному, ми взагалі зараз з міста приїхали Запоріжжя, самі ми з Мелітополя. Намагаємось тримати себе якимись добрими, приємними емоціями в такий час. Чекаємо на звільнення. Дуже хочемо цього, віримо, сподіваємось.

Сергій Глинянський, відвідувач виставки:

Душа розквітає, серце трепетно б'ється, дуже позитивні емоції, дуже гарно.

Виставку картин із тюльпанів на Співочому полі у Києві проводять уже багато років поспіль. Цього разу - через війну - організатори до останнього вагалися, чи вдасться підтримати квіткову традицію. Та попри ворожі обстріли й перебої з електрикою - все ж вирішили порадувати киян і гостей міста яскравими барвами.

Денис Погорєлко, організатор виставки:

Ми вдячні нашим ЗСУ, що ми маємо змогу відкрити в цьому році щорічну виставку тюльпанів. Ми насправді висаджували квіти вже в останній час, десь у грудні, у кінці листопада, Для тюльпанів, чесно кажучи, це дуже пізно. Ми вдячні партнерам з Голландії, які частково задонатили нам цибулинами для виставки.

Тюльпани на Співочому полі квітнутимуть найближчі кілька тижнів, тож організатори запрошують усіх охочих насолодитися цією неймовірною весняною красою.