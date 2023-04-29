Контрнаступ, на який всі чекають. І підготовка до нього вже на завершальній стадії. Про таке заявив міністр оборони Олексій Резніков. А Президент в інтерв'ю скандинавським журналістам, додав: ключова мета контрнаступу - звільнити Крим.

Та успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Україні Заходом зброї. Що вже ми маємо для цього? І чи готові захисники? Аналізували мої колеги.

Україна та Чехія працюють над створенням підприємства з виробництва зброї та боєприпасів, а також ремонту танків. Німеччина запропонувала виробити для української армії 250 тисяч артилерійських снарядів. Шість бойових танків Leopard для України прибули до Польщі з Іспанії. Це лише кілька новин і лише двох останніх днів. Усі ці повідомлення додають упевненості: наші захисники готуються до вирішальної битви. І міжнародні партнери не стоять осторонь.

Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії:

Захищаючи Україну, ми не тільки захищаємо територіальну цілісність і суверенітет країни, а й підтримуємо право на законну самооборону, закріплене в Статуті ООН.

Далекобійна артилерія, авіація, достатня кількість боєприпасів. Успіх майбутнього контрнаступу напряму залежить від того, як постачатимуть сучасні типи озброєння Україні західні партнери - наголошує міністр оборони.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

На озброєнні є важка артилерія, "Хаймарси", бронетехніка, створена танкова коаліція, на бойовому патрулюванні вже стоять "Патріоти". Ми всю техніку отримуємо безкоштовно. Якщо підрахувати, то на 80 мільярдів доларів ми вже отримали допомоги.

Міністр оборони додає: за допомогою країн-партнерок в Україні вже сформовано систему "потужного броньованого кулака".

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Окрім танкової коаліції, куди в першу чергу входять танки Leopard-2, Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть, ми чекаємо ще потім Abrams. Але, думаю, Abrams у цьому контрнаступі брати участь не встигнуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу: БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. У високому відсотковому режимі, ми готові. Далі питання за Генштабом.

Ігор Романенко, військовий експерт:

Враховуючи стан погоди на сході нашої держави, є зйомки відповідні на півдні, для застосування ефективної важкої техніки потрібно, щоб дороги були в кращому, підсушеному вигляді.

Водночас військовий експерт застерігає від ейфорійного сприйняття ситуації. Ворог усе ще має перевагу у далекобійній артилерії, ракетах великої дальності та авіації. Втім немає причин і для розпачу. Адже наші воїни вже неодноразово доводили, що здатні творити дива на фронті.

Ігор Романенко, військовий експерт:

Ми починали цю війну, коли наш противник мав воєнний потенціал втричі більше. Наші вибили з півночі Чернігівщини, Сумської, Київської, Харківської, Херсонської областей. І це в умовах, коли угрупування ворожих сил перевищує досі наші, особливо за такими напрямами озброєнь, як ракетна, авіаційна й артилерійська - це головні засоби нанесення ударів.

Не може бути жодних поступок - наголошує вище керівництво українського війська. Ми маємо план повернути всі окуповані території України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Те, що ми будемо йти вперед і деокуповувати - немає жодних питань, не буде жодних вагань, ми це будемо робити. Ризик в головному, якщо недостатньо броньованої техніки, наприклад, то ми розуміємо - буде більше жертв… Треба зберегти по максимуму людей - значить повинна працювати сучасна зброя. Хочеться дочекатися всього того, що було обіцяно.

Водночас переговори з країною-агресоркою керівництво українського війська вбачає можливими виключно на умовах повної капітуляції москви та виплати репарацій Україні.