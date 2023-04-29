Депортація як примус до паспортизації. путін підписав указ, за яким хоче депортувати українців з тимчасово окупованих москвою територій - тих, хто без російського паспорта. Отже, з 1 липня 2024 року українців вважатимуть "іноземцями" на своїй землі.

Безглуздя це? Чи черговий акт геноциду? Розбирався Руслан Смещук.

Росіяни продовжують політику системного геноциду українців на тимчасово окупованій ними території. Новий указ путіна передбачає депортацію громадян України з окупованих територій з першого липня наступного року, якщо ті не отримають російського паспорта.

Михайло Подоляк, радник Президента України:

Окупант захопив частину чужої території, убив певну кількість цивільних, а інших примусово тисячами викидає з їхніх домівок. Тільки тому, що вони не хочуть ставати "громадянами країни-вбивці"… Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни.

Указ путіна - порушує всі норми національного та міжнародного законодавства.

Дмитро Лубинець, уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного карного суду від 17 липня 1998 року "депортація або насильницьке переміщення населення" належать до числа злочинів проти людяності й тягнуть за собою Міжнародну кримінальну відповідальність. Отже, мета путінського указу одна - залякування та тиснути на українське населення на тимчасово окупованих територіях з метою отримання ними документів російського зразка.

Користуючись безпорадністю вразливих категорій населення - росіяни змушують їх брати окупаційне громадянство.

Іван Федоров, мер Мелітополя:

Сьогодні вони заганяють наших мешканців, отримувати ці паспорти. Жоден крок ти не можеш зробити без цього фейкового паспорта. Сьогодні для того, щоб отримати безкоштовно ліки для людей з хронічними захворюваннями - ти маєш отримати паспорт. Пункти видачі паспортів є навіть у лікарнях. Сьогодні якщо ти хочеш отримати матеріальну допомогу, а у наших мешканців банально закінчилися заощадження, а ворог з перших чисел січня обмежив оббіг гривні, ти маєш отримати паспорт. Для того, щоб отримати пропуск з Мелітополя до тимчасово окупованого Бердянська по тій же частині окупованої Запорізькій області - ти також маєш отримати рашистський паспорт. Заганяють буквально отримувати паспорти.

Крім того, примусову паспортизацію окупанти часто використовують для переселення українців до кризових регіонів рф.

Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи:

Часто на фільтрації в них забирають українські документи. Були випадки, коли свідомо знищують українські документи. І залишається тільки брати оцей російський паспорт, а потім людей розподіляють по регіонах рф. Дуже часто - це дуже віддалені регіони, де взагалі складно шукати цих людей. Оскільки вони не мають документів українських, їм потім взагалі дуже складно покинути рф, щоб виїхати хоч кудись. Тому що в них на руках нічого, окрім цього ніким не визнаного паспорта немає. В цілому цю практику депортації й паспортизації як інструменту - багато юристів відносять до геноцидного характеру, до геноциду проти українців.

У разі якщо отримання окупаційного паспорта - це питання виживання, жодної кримінальної відповідальності не буде. По суті це розцінюватиметься як виконання заручником наказів озброєного терориста-вбивці.

Іван Федоров, мер Мелітополя:

Найголовніше - це зберегти життя. Звичайно, не можна зраджувати нашу державу. Але якщо є така безвихідна ситуація, в якій ти вимушений отримувати паспорт, ти маєш про це повідомити силові структури, маєш мати обгрунтування, чому так сталося та за яких умови. І тоді при наявності цього паспорту ти можеш виїхати з тимчасово окупованої території до нашої держави, і є стандартна процедура, як розбиратися з цим квитком для втечі.

Головне - не співпрацювати з росіянами, зокрема в окупаційних силових структурах і адміністраціях.