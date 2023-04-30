З приходом нового місяця, за традицією, на українців чекають зміни.

Вони будуть стосуватися тарифів, виплат, та соціального життя. Ми зібрали для вас основні нововведення, на які варто очікувати вже з травня 2023 року.

Тарифи

Зазначимо, що для ВПО до кінця дії воєнного стану не будуть стягувати борги за комунальні послуги, які накопичилася після 24 лютого 2022 року.

Пенсії

У квітні відбулось чергове підвищення пенсій працюючим пенсіонерам, проте гроші будуть перераховані з травня.

Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі, по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні.

Так, пенсіонери, які набули не менше 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку, і працюють досі можуть отримати надбавку у червні, з урахуванням доплати за квітень і травень.

"єВідновлення"

10 травня запускають програму компенсацій за зруйноване чи пошкоджене у результаті війни житло.

Сервіс працюватиме в "Дії".

Державні гроші можна витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

Суму компенсацій визначить спецкомісія.

Кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Субсидії

З 1 травня домогосподарства, в яких є борги за комуналку на суму від 680 грн, або є прострочена на понад 3 місяці заборгованість, можуть втрати субсидії.

Як подати документи:

в установах Пенсійного фонду або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад,

відправити заяву та декларацію поштою на адресу ПФУ або онлайн (на сайті чи через застосунок ПФУ, через портал Дія).

Виплати ВПО

У травні ВПО будуть отримувати 2000 грн від держави або 3000 грн для дітей та осіб із інвалідністю.

Допомога призначається:

тим, хто переїхав з території активних бойових дій,

тим, хто виїхав з тимчасово окупованих регіонів.

Реєстрація на НМТ

Водіям

Водіям нагадують, що вже з 1 травня відміняється дія правила обов'язкового включення ходових вогнів або ближнього світла фар автомобіля у денний час під час руху поза населеними пунктами.