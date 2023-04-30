Коли школярі підуть на літні канікули [ Редагувати ]
Постанова Кабінету міністрів України свідчить про те, що українські школярі повинні піти на літні канікули не пізніше, ніж 30 червня. Саме тоді повинен закінчитися навчальний рік.
До початку повномасштабної війни навчальний рік в Україні тривав у період з 1 вересня до 30 липня. Це закріплює Закон України "Про повну середню освіту".
Загалом навчальний рік у школярів має тривати 175 навчальних днів.
Проте через воєнний стан уряд вніс корективи. Постанова, ухвалена Кабміном, свідчить, що у 2023-у навчальний рік повинен закінчитися до 30 червня. Тривалість навчального року зменшена до 155 днів.
Проте зазначається, що терміни закінчення навчального року, а, отже, і початку літніх канікул визначають самі школи. Здебільшого у школах навчальний рік закінчується наприкінці травня, а для випускників 11 класів - у середині червня.
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