У Чорному морі у неділю, 30 квітня, спостерігається сильний шторм. Через негоду рф зменшила кількість кораблів у морі та не вивела носії крилатих ракет.

Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні росія вивела на бойове чергування у Чорне море 7 кораблів. В Азовському морі знаходиться лише один корабель, у Середземному - 4. Серед них є один ракетоносій з 16 "Калібрами".

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що у Чорному морі сьогодні потужний шторм. Це стримує дії ворога.

"Шторм дійсно потужний. Вони (кораблі, - ред.) не мають тої мореходності, яка могла б їх втримати. Це говорить про певну паузу. Цілком імовірно, що з покращенням погоди вони (ракетоносії, - ред.) повернуться на бойові чергування", - сказала Гуменюк.

За її словами, через сильний вітер російська армія також не може запускати з моря безпілотники.