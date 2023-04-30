Історія Нацгвардійця: пройшов реабілітацію і став інструктором зі стрілецької справи (відео)

Наступна історія про нацгвардійця, на ім'я Олег. Він воював ще у 2014-му, і у перші дні повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Отримавши поранення, снайпер пройшов реабілітацію і став інструктором зі стрілецької справи.