Мінус 4 тисячі окупантів: у ЗСУ розповіли про потужні втрати рф за тиждень [ Редагувати ]
За тиждень з 24 по 30 квітня українські військові ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 24-30.04 орієнтовно склали:
- особового складу 4090 осіб ліквідовано,
- танків - 24 од.,
- бойових броньованих машин - 58 од.,
- артилерійських систем - 77 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 6 од,
- літаків - 0 од.,
- вертольотів - 0 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73,
- крилатих ракет - 21,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 112 од,
- спеціальної техніки - 18.
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