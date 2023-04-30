Сьогодні, 30 квітня, український президент Володимир Зеленський вдруге за місяць провів телефонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном.

"Обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу", - повідомив Зеленський.

Президент повідомив, що під час розмови з Макроном подякував Франції за всебічну та дієву підтримку України, а також докладно поінформував французького президента про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні.

"Окремо акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Швидкість та конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", - наголосив президент України.