Зеленський вдруге за місяць переговорив із Макроном [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні, 30 квітня, український президент Володимир Зеленський вдруге за місяць провів телефонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном.
"Обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу", - повідомив Зеленський.
Президент повідомив, що під час розмови з Макроном подякував Франції за всебічну та дієву підтримку України, а також докладно поінформував французького президента про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні.
"Окремо акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Швидкість та конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", - наголосив президент України.
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