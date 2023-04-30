Відновлення Харкова після російської агресії та постійних обстрілів коштуватиме щонайменше $9,5 млрд. Ця сума не остаточна, оскільки загарбники регулярно б'ють по місту ракетами, завдаючи нових руйнувань.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, який перебуває у Денвері (США), на Саміті міст Північної та Південної Америки.

Щодо відновлення міста Харкова ми приблизно підрахували - хочу наголосити що це дуже-дуже приблизно, адже обстріли тривають і зараз неможливо остаточно всі збитки - сума коштів, яка потрібна, щоб відновити Харків - це 9,5 мільярдів доларів. Це величезна сума.

Це на відновлення й енергетичної інфраструктури міста, і житлових будинків, і адміністративних, і шкіл, і дитячих садочків, і лікарень.

Тому коли ми зустрічались із заступником держсекретаря, і з іншим іншими американськими урядовцями, ми казали, що такі кошти ми не можемо знайти самі. Нам потрібна підтримка наших партнерів для того, щоб ми залучали кредитні ресурси.