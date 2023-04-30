Терехов розповів, скільки коштуватиме відновлення Харкова (відео) [ Редагувати ]
Відновлення Харкова після російської агресії та постійних обстрілів коштуватиме щонайменше $9,5 млрд. Ця сума не остаточна, оскільки загарбники регулярно б'ють по місту ракетами, завдаючи нових руйнувань.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, який перебуває у Денвері (США), на Саміті міст Північної та Південної Америки.
Щодо відновлення міста Харкова ми приблизно підрахували - хочу наголосити що це дуже-дуже приблизно, адже обстріли тривають і зараз неможливо остаточно всі збитки - сума коштів, яка потрібна, щоб відновити Харків - це 9,5 мільярдів доларів. Це величезна сума.
Це на відновлення й енергетичної інфраструктури міста, і житлових будинків, і адміністративних, і шкіл, і дитячих садочків, і лікарень.
Тому коли ми зустрічались із заступником держсекретаря, і з іншим іншими американськими урядовцями, ми казали, що такі кошти ми не можемо знайти самі. Нам потрібна підтримка наших партнерів для того, щоб ми залучали кредитні ресурси.
Мер Харкова також заявив, що наполягає на створенні надійної та повноцінної протиракетної оборони прикордонного міста-мільйонника. У цьому Ігор Терехов також переконував американських партнерів.
Харків постійно перебуває під обстрілами. Нажаль ракети, якими обстрілюють Харків, це С-300, відстань до кордону (з рф - ред.) дуже-дуже незначна. Тому нам потрібні найновіші модернізовані системи протиповітряної оборони і це дуже важливо, щоб захистити Харків від руйнувань.
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