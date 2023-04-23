Ракетний удар по Харкову: які наслідки атаки [ Редагувати ]
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів Харкова та села Котляри Харківського району 22 квітня. Про це він написав у Telegram.
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та фабрика.
За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.
У селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані 2 приватні будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та 4 автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.
по темі
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що 22 квітня російські війська обстріляли Харків
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 8 квітня росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району
За минулу добу окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів
В ніч на неділю, 23 квітня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області
У неділю зранку, 23 лютого, російські окупанти атакували Нікополь