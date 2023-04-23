Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів Харкова та села Котляри Харківського району 22 квітня. Про це він написав у Telegram.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та фабрика.

За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

У селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані 2 приватні будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та 4 автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.



