Масований удар пошкодив енергетичну інфраструктуру на Херсонщині та Дніпропетровщини - Міненерго [ Редагувати ]
Через масований ракетний обстріл у ніч на 1 травня є значні пошкодження мережевої інфраструктури енергосистеми у Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів Дніпра та області.
Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області.
Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово.
Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч - на Сумщині.
За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росія атакувала з літаків стратегічної авіації - дев’яти Ту-95 з району Оленєгорська (Мурманська обл.) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Окупанти випустили 18 ракет, 15 збили сили ППО.
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