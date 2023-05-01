Днями адвокат Сергій Лисенко опублікував деякі витяги з трансляції одного із судових засідань у справі Краяна (будівля колишнього заводу в Одесі, яку мерія викупила та відремонтувала під розміщення Центру адмінпослуг та міських структур). Про це повідомляє from-ua.org.

У цій справі, яка триває з 2016 року, було винесено виправдувальний вирок. Але 2021 року його раптом скасувала апеляційна палата ВАКСу.

На відео головуючий суддя ВАКСу Олег Ткаченко, який, очевидно, забув про включені мікрофони, спілкується зі своїми колегами та прокурором САП. Нижче є деякі фрагменти бесіди, які фактично приховують репутацію антикорупційного суду і ставлять під сумнів легітимність прийнятих рішень.

Йокогама? Знаю, що є така гума

Йдеться про поїздку одеської делегації до Йокогами, у зв'язку з чим мер (Труханов), який очолював делегацію, був відсутній на одному із засідань.

За підсумками відрядження з Йокогами до Одеси привезли договір про співпрацю, яку сторона захисту показала судді. На що той повідомив, що все, що він знає про Йокогама - це марка гуми.

"А якщо Труханова щоразу якісь контейнери викликатимуть?"

Адвокат також звертає увагу на діалог Ткаченка із прокурором САП. За фактом це - прямі вказівки прокурору, що має бути у клопотанні. Скандальний відеозапис викликав резонанс у Мережі та став приводом для створення сатиричних відео та мемів.

За словами відомого політичного оглядача Михайла Шнайдера, цей прецедент може стати потенційно небезпечним ударом по євро-амбіціях України, оскільки жодна міжнародна інституція не пропустить таку відверту необ'єктивність та упередженість, порушення всіх можливих етичних норм та фактичне порушення закону, зокрема тиск на прокурора. САП.

"Прогнозую жорстку реакцію міжнародного співтовариства, після якої може постати питання, чи потрібна Україні така токсична і небезпечна судова структура, яка під час війни поводиться як орки - тільки внутрішні", - резюмує Шнайдер.