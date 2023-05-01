ЗСУ отримали американські авіаційні ракети Zuni (фото) [ Редагувати ]
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram фотографію літака Су-25 з американськими некеровані авіаційними ракетами класу "повітря-земля" Zuni.
Микола Олещук не уточнив, які ракети представлені на фотографії. Лише зазначив, що це відплата за злочини окупантів в Умані.
Горіть у пеклі, нелюди!
У ніч проти 28 квітня по Умані було завдано ракетного удару, внаслідок якого було зруйновано багатоповерховий будинок. За останніми даними, внаслідок удару загинули 23 людини, у тому числі 6 дітей.
6 січня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна в рамках пакету військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли 4 000 авіаційних ракет Zuni.
Некерована авіаційна ракета Zuni є найближчим аналогом радянської С-13, але з більшою дальністю та калібром. Максимальна дальність ракети - 8 км.
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