Російський снаряд забрав життя 23 людей, шестеро з них - діти.

Черкащина в Скорботі. Сьогодні в Умані в останню путь провели п'ятьох загиблих через російську атаку на житловий будинок. Серед них троє дітей - братик із сестричкою 17 та 11 років, а також 8-річна дівчинка з її родиною: татом, мачухою та бабусею.

На місце трагедії українці продовжують нести квіти та дитячі іграшки. Пошуково-рятувальну операцію завершили напередодні. Безвісти зниклою вважають одну жінку. Ірина Васюра докладніше.

Сьогодні в Умані прощалася з п'ятьма загиблими страшної трагедії. Поховали й двох діток, яких вбила російська ракета - 17-річного Кирила та 11-річну Софійку.

Ще вчора рятувальники завершили розбирати завали будинку - працювали ледь не ювелірно.

Вони ні на хвилину не полишали руїни, відколи приїхали на місце трагедії. Рятувально-пошукова операція тривала 35 годин.

Російський снаряд забрав життя 23 людей, шестеро з них - діти. Найменшому малюкові було лише півтора року. Біль тих, хто не може змиритись із втратою найближчих, тут не стихає.

Сльози були й на очах тих, хто приносив живі квіти та іграшки до зруйнованого будинку.

Ольга, місцева жителька:

Я бачила, як ці дві ракети летіли й зрив, потім пожар бачила. Для мене це дуже страшно було. Я розуміла, що зараз там шось відбувається, що страждають люди, а я нічо не можу зробити.

Ще п'ятеро людей лишаються у лікарні, одна особа - у тяжкому та ще двоє - у стані середньої тяжкості. Міська влада поки не готова говорити про збитки, бо ж, окрім зруйнованого під'їзду пошкоджено було ще десять будинків. Згодом вирішать і долю висотки, куди влучила ракета.

Ірина Плетньова, міський голова Умані:

Одна із комісій вже проводила обстеження. Хочемо замовити офіційне обстеження, передивитись наскільки його можна відновити, щоб потім далі він функціонував. Попередньо, без заключення офіційного - будинок ніби можна відновити.

Жахлива трагедія вкотре об'єднала українців. Поряд з надзвичайниками, поліцією та медиками під час рятувально-пошукової операції були й волонтери.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС України у Черкаській області:

Згуртувавшись і з місцевими жителями, і з волонтерами, які з перших годин виявили бажання, прийшли сюди, допомагали нам розбирати завали. Так само волонтери, які допомогли постраждалим людям, пропонували гарячі чай та каву. Ми знову довели, що ми незламні.

Водночас усі докази злочину росії збирають правоохоронці, аби кожен винний за це звірство поніс заслужене покарання.

Катерина Дрога, речниця Управління СБУ у Черкаській області:

Слідчі управління СБУ у Черкаській області кваліфікували цей обстріл як черговий воєнний злочин рф. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

А в цей час наш ворог не припиняє цинічно брехати. Кадри зруйнованого будинку в Умані росіяни у своїх новинах видали за Донецьк, який начебто обстріляли українські військові. Чергове ошукання, яке росіяни проковтнуть.

Проте наші захисники не гатять по цивільних, натомість знімають десятки відео про те, як готують помсту ворогу.

В Умані та у всій Черкаській області триває триденна жалоба.