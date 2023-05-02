Три російських зенітно-ракетних комплекси знищила українська авіація за минулу добу. ЗСУ також завдали 7 ударів по живій силі, повідомляє Генштаб. А ще збили ворожий без-пілотник типу "Орлан-10".

Ціллю номер один для дронів противника нині стали наші гаубиці. Окупанти оголосили справжнє полювання на САУ "Краб". Усе через високу ефективність цієї польської арт-установки. Як бойова машина стає невидимкою для ворога - у сюжеті, підготовленому спільно з колегами із Військового телебачення.

Ворожі танки, артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню - це далеко не повний перелік цілей, які успішно ліквідували із цієї гаубиці "Краб", розповідає командир бойової батареї.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

2 дні тому працювали з мавіком, ну коптер такий, що вилітає, над ціллю він не довго може затримуватись, але цього часу нам було достатньо, щоб влучити в танк, було пряме попадання. Звичайний снаряд, ніякі там не високоточні боєприпаси, але десь на п'ятий постріл влучили в танк і танк був знищений.

Потужність, швидкість, маневреність - головна перевага польських гаубиць.

Анастасія Мойса, кореспондентка Військового телебачення України:

Самохідна артилерійська установка "Краб" - це сучасна зброя. Вона потужно працює на передовій та допомагає нашим захисникам ефективно нищити ворога.

Від потужної гармати САУ "Краб" не сховатись навіть за 30 кілометрів. А швидкострільність установки - 6 пострілів за хвилину - дозволяє накрити доволі щільним вогнем російських солдат і їхню техніку.

Позивний "Муза", військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо ми говоримо про швидкість займання позиції, про швидкість і точність виконання вогневих завдань, ми говоримо про влучність, про маневреність, то безумовно перед вами цей екземпляр.

Відпрацювавши по ворогу, "Краби" миттєво змінюють позиції. А тому залишаються практично невловимими для контрбатарейного вогню росіян. Противник робить ставку на розвідку з неба - втім, і від ворожих дронів-камікадзе у наші воїни вигадали захист.

Позивний "Муза" - військовослужбовець Збройних сил України:

Саму найбільшу небезпеку для цієї…становлять саме ланцети, і тому оце сітка, рабиця так звана скажемо унеможливлює попадання ланцета в цю САУ.

Наші співрозмовники запевняють: наводитимуть жах на окупантів доти, доки від рашистської нечисті не буде звільнений кожен клаптик української землі.