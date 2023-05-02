Роботу тут знайшли чимало вимушених переселенців, хоч і не мали досвіду.

Майже 4 млн грн компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО від початку війни сплатили лише на Буковині. Такою підтримкою держави скористались десятки переважно невеликих підприємств, які займаються виробництвом і торгівлею. Це відчутно підтримало їх під час війни, та не залишило у скруті і переселенців.

Із приходом російських загарбників Марина виїхала з Горлівки.

Марина, працівниця швейної фабрики, переселенка:

Там окупація, там роботи немає. Там сидіти голодною і холодною? Шахти закриті, заводи закриті, все закрите.

Зрештою - осіла в Чернівцях. За оголошенням вдалося знайти роботу швачкою. На підприємстві Марину зустріли як рідну і всьго навчили. Адже додаткові руки були дуже потрібні. Від самого початку повномасштабного вторгнення фабрика, де шили жіночу нижню білизну, взялася виготовляти форму для захисників.

Тетяна Козлова, генеральна директорка трикотажної фабрики:

Ми не знали ніколи технологію військового одягу, але навчились. Ми шили бронежилети, шоломи для касок, багато текстильного одягу, шиємо також трикотажний одяг.

Роботу тут знайшли чимало вимушених переселенців, хоч і не мали досвіду. Олена із Харкова працює вже півроку.

Олена, працівниця швейної фабрики, переселенка:

Але навчилась дуже швидко. Навчилась у закройному цеху настеляти тканину, паяти ниточки паяльником. Я ще завскладу тут.

Є робота, отже, є і надія, кажуть переселенці. Вигідно і виробникам, які отримують компенсацію від держави. Від початку війни торік буковинські підприємства отримали три мільйони гривень за працевлаштування ВПО. І цьогоріч держава перерахувала пів сотні роботодавців майже мільйон гривень.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

За кожну вимушено переміщену особу можна отримати таку компенсацію лише за два місяці її роботи. Тобто - 6700 в нас з першого січня мінімальна заробітна плата. 6700 і 6700 - 13400 кожен роботодавець може отримати.Заявка подається через портал "Дія". Потім вона потрапляє до нас. Необхідні умови для роботодавця, щоб не було заборгованості, подана звітність, і довідка про те, що людина ВПО.

У центрі зайнятості кажуть: разова компенсація підтримала роботодавців і допомогла із працевлаштуванням вимушеним переселенцям. Хоча чимало підприємств відмовилися від цих грошец, пояснюючи, що не хочуть обтяжувати державу під час війни.