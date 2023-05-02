У вівторок, 2 квітня, в ефірі "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Фонду держмайна України Денис Шугалій розповів, коли розблокують велику приватизацію.

Велика приватизація зараз на паузі. У нас на початку війни законотворчі народні депутати побоювались, що у звʼязку з військовим станом в країні буде продано за безцінь. І тому, було табу накладено на приватизацію. На початку вересня ми відновили малу приватизацію, побачили динаміку, як я і казав, побачили зростання, що український бізнес дуже активно адаптувався до військового стану. Те, що інвестори пережили цей початок і знову готові інвестувати.Ми це бачимо по зростанню кількості аукціонів. Коли я кажу 40-50 учасників, то так і є. Ціна зростає на аукціоні в десятки разів.