Армія відновлення - тепер і на Івано-Франківщині. Йдеться про державний проєкт із працевлаштування. Через центр зайнятості до суспільно-корисних робіт залучають тих, хто тимчасово втратив роботу. І хоча платять мінімалку, люди охоче беруться за таку працю. Більше про сам проєкт та хто вже долучився до нього - розкаже Жанна Дутчак.

На околицях прикарпатського села Ганнусівка кипить робота. Люди порядкують після обрізки дерев. Гілля подрібнюють і відвозять до сільської котельні.

Михайло, житель села Ганнусівка:

Перебити це все гілля у щепу, аби мати чим палити. Ми вирішили це переробляти, це краще ніж спалювати.

Деревне паливо для потреб села Михайло заготовляє вже кілька тижнів. Каже, раніше працював на будівництві, але через війну поповнив лави безробітних. Став на облік в центрі зайнятості. А доки шукає роботу за фахом, долучився до суспільно корисних робіт.

Михайло, житель села Ганнусівка:

Воно більше користі принесе, думаю.

Попрацювати на благо рідного села зголосилася і Надія. Жінка теж без роботи. Каже, вже тривалий час намагається офіційно працевлаштуватись. І навіть отримувала кілька пропозицій, але всі в Івано-Франківську. Тож була змушена від них відмовитися.

Надія, житель села Ганнусівка:

Робота зараз на даний час є до 9-10 години. А так як у нас транспорт до 8, ми не маємо чим добиратися, і не маємо змогли на Франківськ працювати. Квартиру знімати - це дуже дорого.

А тут все на місці, їхати нікуди не треба. Та й робота - не важка.

Надія, жителька села Ганнусівка:

Все, що потрібно, допомагати по селу. Підбілка дерев, там клумби скопати, о таке.

Платять за це мінімалку - 6700 гривень на місяць. Гроші невеликі, кажуть безробітні, але на харчі та оплату комірного - вистачає.

Михайло, житель села Ганнусівка:

В селі вистачає. В натяжечку.

Галина Соколюк, староста села Ганнусівка:

Це вже другий тиждень із 17 числа почали працювати. Роблять різні роботи. Вони готові далі праювати, пропонували нам, що з травня і далі їх будемо задіювати. Робота в селі є.

Загалом в Єзупільській громаді, куди входить і Ганусівка, до суспільно корисних робіт зголосилися долучитися вже семеро жителів. Серед них - переселенка Інна із Запоріжжя. На Прикарпаття вона приїхала місяць томУ з батьком та тринадцятьма домашніми улюбленцями.

Інна, переселенка:

Батько-інвалід, і я йому кажу давай виїзджать, бо там все важче і важче, а тут у нас знайомий надав нам дом, приютив нас.

Аби бути ближче до тата, каже жінка, шукала роботу за місцем проживання. Але з працевлаштуванням в селі важко. Тож пішла в соціальні працівниці - допомагає місцевим стареньким по господарству.

Інна, переселенка:

З городом, вікна, підлогу бути мити. Що скажуть, то буду робити.

Прикарпаття - вже шістнадцята область, де реалізують всеукраїнський проєкт "Армія відновлення", - розказують в центрі зайнятості. Запустив його торік уряд, щоб допомогти тим українцям, які втратили роботу. Їм пропонують різну суспільно корисну працю. В кожному регіоні - цей перелік свій. Якщо в східних - це зазвичай розбирання завалів та відновлення житлових будинків, то в західних - заготівля дров, благоустрій території чи допомога соціально незахищеним верствам населення.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Ми комунікуємо з головами громад, даємо їм пропозиції. І вони дають нам заявки скільки осіб би їм потрібно для того, аби виконувати ті чи інші роботи. Це справа добровільна, але безробітні охоче відгукуються на даний вид наших послуг.

З безробітними центр зайнятості укладає строковий трудовий договір на період виконання суспільно корисних робіт. На Прикарпатті до них залучили уже майже дві сотні осіб. Загалом же по Україні - близько чотирнадцять тисяч.